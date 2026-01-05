En 4 días van en EUA 133 fallecidos por balas y 282 heridos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Durante los días 1, 2, 3 y hasta de la medianoche del 4 de enero del presente año, en los Estados Unidos van 133 personas fallecidas y 282 heridas por balas, según estadísticas de la organización Archivo de Violencia Armada (GVA), con sede en Washington DC.

Muchos de los heridos quedaron en estado de gravedad, y en estas cifras no se incluyen los suicidios.

La GVA, cuya misión es documentar incidentes de violencia y delitos con armas de fuego a nivel nacional, especifica las muertes y heridos en lo que va del presente año, entre ellos: tres menores entre 0 y 11 años muertos y siete heridos, algunos de gravedad.

Asimismo, siete entre los 12 y 17 años, y 14 heridos, algunos de gravedad. Además, 1 policía herido.

EE. UU. es el único país del mundo con más armas de fuego que habitantes, con una media de aproximadamente 120 por cada 100 personas, lo que significa que hay más armas que ciudadanos, aproximadamente 393 millones en manos de civiles, según datos de Small Arms Survey, entidad establecida en Ginebra, Suiza.