¿En qué lugar queda María Corina Machado tras captura de Nicolás Maduro?

Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro sobre la líder opositora María Corina Machado, generaron sorpresa en la comunidad venezolana al describirla como “una mujer muy agradable”, pero sin el “apoyo ni el respeto del país”.

Luego de confirmar la detención de Maduro, Trump afirmó que Estados Unidos supervisaría Venezuela, haciendo mención de la palabra “transición”, pero sin hablar de elecciones.

En las pasadas elecciones, la oposición presentó el 85% de las actas que validaban su victoria junto a Edmundo Gonzales y denunció fraude luego de que el Consejo Nacional Electoral proclamara ganador a Maduro sin mostrar actas oficiales, documentos que hasta hoy no han sido presentados.

En una entrevista con Fox News, Machado elogió las “valientes acciones” de Trump y recordó que el Premio Nobel de la Paz que recibió en octubre se lo dedicó al presidente estadounidense, mientras que al ser cuestionada sobre su regreso a Venezuela, aseguró que quiere volver “lo antes posible”.

Asimismo calificó a Delcy Rodríguez como “una de las principales artífices de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico”. También afirmó que es la principal aliada de Rusia, China e Irán, y que no es una persona confiable para los inversionistas ni aceptada por el pueblo venezolano.

Machado insistió en que la oposición que lidera podría convertir a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecer el Estado de derecho y facilitar el regreso de los venezolanos que salieron del país durante el gobierno de Maduro. “La transición debe avanzar”, afirmó.

Pese a la captura de Maduro, el cambio de gobierno esperado no ocurrió. Este lunes, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina, tal como establece la Constitución en caso de ausencia del presidente. Rodríguez es considerada una figura cercana y leal a Maduro, parte de su círculo de poder.

Aunque Machado ha mostrado cercanía con el discurso de Trump, expertos señalan que nunca ha existido una alianza directa entre ambos. El verdadero interlocutor de Estados Unidos sería el secretario de Estado, Marco Rubio. Aun así, Rubio también ha marcado distancia al señalar que están lidiando con “realidades inmediatas” y que la mayoría de la oposición ya no está dentro de Venezuela.

Este enfoque responde a una lógica práctica, centrada en garantizar una transición estable y evitar una mayor migración venezolana. En ese contexto, el chavismo, con 26 años en el poder, mantiene una fuerte presencia en las instituciones y las Fuerzas Armadas, lo que limita la capacidad de la oposición para liderar una transición por sí sola.

Edmundo González, por su parte, afirmó que la captura de Maduro es un paso importante, pero insuficiente. Exigió la liberación inmediata de los presos políticos y llamó a las Fuerzas Armadas a respetar el mandato del 28 de julio y la Constitución.

Mientras tanto, expertos consideran que, aunque Estados Unidos parece apostar por una transición encabezada por Delcy Rodríguez, el liderazgo de María Corina Machado no se ha debilitado. Por el contrario, sigue siendo vista como la principal figura política de la oposición, con altos niveles de apoyo popular.

Maduro ya no está en el poder, pero el cambio profundo que la oposición ha buscado por años aún no llega. Machado, González y gran parte del liderazgo opositor continúan en el exilio, perseguidos, inhabilitados o encarcelados, manteniendo su presencia y apoyo principalmente a través de las redes sociales, a la espera de que la transición prometida se convierta en una realidad.