Alarma en edificio de Broadway por casos de enfermedad del legionario

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- Residentes en el complejo de viviendas 3333 Broadway, con 1193 unidades y más de dos mil ocupantes, entre ellos cientos de dominicanos, ubicado en Broadway con la calle 135 en el Alto Manhattan, se sienten alarmados porque recientemente algunos inquilinos fueron diagnosticados con la enfermedad del legionario

Están exigiendo de las autoridades de salud de la ciudad explicación sobre el caso.

La preocupación ha aumentado debido al brote de la enfermedad del legionario ocurrido el verano pasado en Harlem, que causó la muerte de al menos siete personas y enfermó a más de 100.

“Hay mucho miedo en este momento, y con razón, entre los miembros de nuestra comunidad”, dijo el concejal Shaun Abreu.

Las autoridades dijeron que los casos no están relacionados con el brote de Harlem y enfatizaron que la situación no se está tratando como un brote comunitario. Según la ciudad, no hay riesgo para el vecindario circundante.

La enfermedad del legionario (o legionelosis) es un tipo grave de neumonía causada por la bacteria Legionella que prolifera en sistemas de agua tibia (20°C a 50°C), como torres de refrigeración, jacuzzis, duchas y sistemas de aire acondicionado de grandes edificios.

Se adquiere principalmente al inhalar pequeñas gotas de agua (aerosoles) o vapor contaminado. La enfermedad no se transmite de persona a persona.

Los síntomas principales suelen aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición:

Fiebre alta (a menudo superior a 40°C) y escalofríos, tos (seca o con flema, a veces con sangre), dificultad para respirar y dolor en el pecho.

Asimismo, dolores musculares, dolor de cabeza intenso y fatiga, confusión mental, náuseas, vómitos o diarrea. Se trata con antibióticos (como levofloxacina o azitromicina).