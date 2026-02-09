Alcalde NYC firma orden ejecutiva reforzar protección inmigrantes

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Un tribunal de apelaciones avaló la política del Gobierno del presidente Donald Trump, que permite mantener detenidos sin acceso a fianza a migrantes indocumentados a los que pretende deportar.

La corte reinterpretó que los migrantes sin documentación detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tienen derecho a una audiencia de fianza.

Actualmente hay tres millones de inmigrantes en esta ciudad, decenas de miles de ellos indocumentados, incluyendo dominicanos.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito tiene jurisdicción sobre los estados de Texas y Luisiana, donde se encuentra una gran parte de los centros de detención para migrantes en USA. En dichos estados residen miles de dominicanos, algunos detenidos por ICE.

De su lado, el alcalde de NYC, Zohran Mamdani, firmó el pasado fin de semana una orden ejecutiva para reforzar la protección a los inmigrantes, que incluye la mejora de la supervisión del cumplimiento de las políticas 'santuario' locales y la creación de un comité gestor de crisis.

Se estima en unos tres millones los inmigrantes que residen en la Gran Manzana, la mayoría dominicanos.

El alcalde dijo que se trata de una orden ejecutiva para "reafirmar" las protecciones a los inmigrantes, y las agencias federales no puedan acceder a propiedades privadas sin orden judicial, incluyendo garajes, escuelas u hospitales.

Dijo que las principales agencias de la administración local deben ahora desarrollar e impartir formaciones para todos los empleados sobre cómo interactuar con las autoridades federales de inmigración.

En dos semanas habrá un jefe de privacidad en cada uno de sus departamentos, desarrollar formaciones y certificar que cumple con la protección a los inmigrantes al limitar los datos a las agencias federales, entre ellas ICE.

La policía de NYC, el Departamento de Correcciones y los Servicios Infantiles, deben hacer auditorías de sus políticas internas sobre interacciones con las autoridades federales de inmigración, actualizar sus protocolos y ser más transparentes.