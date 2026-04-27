Atentado en gala de Donald Trump: arrestan a Cole Allen, superdotado y ex-empleado de la NASA

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Cole Thomas Allen, de 31 años, era considerado un superdotado que había trabajado para la NASA, era profesor y tenía una maestría en ciencias de la computación. Este lunes, será acusado formalmente.

Jeanine Pirro, fiscal federal de Washington, declaró que el sospechoso enfrenta ahora dos cargos: uso por un arma de fuego durante un delito de violencia y agresión a un oficial federal con un arma peligrosa.

Cole Allen no tenía antecedentes criminales y dejó una nota a su familia antes. Por su parte, la policía ha dicho que el sospechoso estaba armado con un rifle, una pistola y múltiples cuchillos cuando fue arrestado y puesto bajo custodia.

Al respecto, Trump respondió que la reacción de sus fuerzas de seguridad lo hizo sentir tranquilo: "Yo no estaba preocupado, yo entiendo la vida, y vivimos en un mundo patas arriba... Francamente me sentí muy seguro al ver a estos agentes de seguridad tan fuertes y tan atractivos".

Sin aportar detalles, Trump indicó que el sospechoso había escrito un manifiesto "anticristiano".

"El tipo está enfermo", dijo Trump a Fox News. "Su hermana o su hermano, en realidad, se quejaban de ello. Incluso estuvieron presentando quejas ante las autoridades".

La investigación del tiroteo seguirá; sin embargo, los detalles que se conocen dejan muchas preguntas sin resolver y hacen crecer la especulación política. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vásquez.

Atentados contra Trump

Trump fue objeto de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. Un hombre armado efectuó varios disparos con los que mató a un asistente e hirió levemente al presidente en la oreja.

Unos meses más tarde, arrestaron a otro hombre después de que un agente del Servicio Secreto viera el cañón de un rifle asomando entre los arbustos del perímetro del campo de golf de West Palm Beach, donde estaba Trump.

El Washington Hilton, donde se celebraba la gala del sábado, es el lugar donde el presidente republicano Ronald Reagan sufrió un atentado en 1981.

Trump afirmó el domingo que el tiroteo subraya las razones de seguridad que ha esgrimido para planear un enorme nuevo salón de baile junto a la Casa Blanca, un proyecto que ha enfrentado desafíos legales.

El incidente se produjo menos de 48 horas antes de que el rey Carlos III y la reina Camila comiencen una visita de Estado de cuatro días a Washington.