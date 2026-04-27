El código Morse no ha muerto: así sigue influyendo en la comunicación moderna

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En la década de 1830, la comunicación dio un giro radical. En una época en la que un mensaje podía tardar días en llegar por carta, surgió una herramienta que cambió las reglas del juego: el código Morse.

Cada 27 de abril se celebra el Día Internacional del Código Morse, un sistema que permitió transmitir mensajes a larga distancia de forma rápida y efectiva, mucho antes de la era digital.

De acuerdo con la Enciclopedia Britannica, el código Morse es un método para representar letras, números y signos mediante combinaciones de puntos, rayas y espacios. Estas señales pueden transmitirse como impulsos eléctricos o a través de medios visuales o sonoros, como luces intermitentes.

El sistema fue desarrollado en Estados Unidos por Samuel F. B. Morse en la década de 1830, con el objetivo de ser utilizado en la telegrafía eléctrica. Más adelante, su colaborador Alfred Lewis Vail contribuyó a perfeccionarlo.

Con su expansión a Europa, surgió una limitación: el sistema original no contemplaba caracteres propios de otros idiomas. Esto llevó a la creación del código Morse internacional en 1851, una versión adaptada que aún se reconoce como estándar.

¿Se usa todavía?

Aunque hoy los mensajes viajan en segundos a través de dispositivos electrónicos, el código Morse no ha desaparecido. Su uso se ha reducido, pero sigue siendo útil en contextos específicos.

Según Morse Code Master, una de sus principales ventajas es que permite transmitir señales con mayor eficiencia en condiciones adversas. En radioafición, por ejemplo, ocupa menos ancho de banda que la voz, lo que facilita la comunicación incluso cuando la señal es débil.

También ha demostrado ser clave en situaciones de emergencia. Tras desastres como el huracán María en 2017, radioaficionados lograron enviar miles de mensajes cuando otros sistemas de comunicación habían colapsado, detalla el portal especializado.

Otra de sus aplicaciones menos visibles es la accesibilidad. Personas con limitaciones del habla o movilidad pueden utilizar el código Morse para comunicarse mediante dispositivos adaptados, incluso con movimientos mínimos o parpadeos.

Aunque ya no es protagonista en la comunicación diaria, el código Morse sigue presente en áreas como la aviación y el ámbito marítimo, donde se utiliza para identificar estaciones o como método de respaldo.