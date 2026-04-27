Abogado afirma implicados en caso Deivy Abreu enfrentan cargos como coautores

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El abogado José Martínez Brito informó este lunes que los siete motoristas vinculados al asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión de recogida de desechos en Santiago, están siendo procesados como coautores del crimen y no como cómplices.

Martínez Brito explicó que la defensa de los familiares de Abreu Quezada, que él encabeza, coincide con el Ministerio Público en que el caso se sustenta en una coautoría de un hecho principal, cuyo autor material aún permanece prófugo.

“Aquí no hablamos de complicidades. A aquellos que todavía están huyendo de la justicia, les damos el consejo de que se entreguen, por favor, para que puedan venir al tribunal y responder por sus actos”, dijo el jurista.

Señaló que el coautor es aquella persona cuya acción resulta necesaria para la comisión del hecho, y que, al referirse a la coautoría en este proceso, los abogados querellantes parten del entendido de que “si esa turba no hubiese perseguido y acorralado a Deivy, la persona que dio la estocada final que lo mató no lo hubiese podido hacer”.

“Además, existe un elemento constitutivo para probar la coautoría, que es precisamente que quienes vienen detrás tengan la misma intención que el de adelante, y eso es evidente cuando desde atrás le venían gritando: “Mátalo, mátalo”, pronunció Martínez Brito.

De igual forma, el defensor destacó que “la coautoría se condena exactamente con la misma pena que el autor principal”.

Los imputados

Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, para quienes el Ministerio Público solicita prisión preventiva por haberse asociado para perseguir, interceptar y matar a Abreu Quezada en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó resguardarse.

Motoristas acusados del asesinato de Deivy Carlos Abreu

Acusación

En la instancia, las investigadoras establecen que, mientras la víctima, Abreu Quezada, conducía el camión recolector de desperdicios del Ayuntamiento de Santiago por la Circunvalación Sur, sector ensanche Bermúdez, fue interceptado por uno de los motoconchistas, quien se encuentra prófugo, y que, junto a otros motoristas, presionaban a la víctima para que detuviera la marcha por un supuesto roce vehicular. Sin embargo, el hoy occiso, al observar la violencia en su comportamiento, no se detuvo.

La investigación preliminar indica que el referido motorista se desmontó de la motocicleta y la colocó frente al camión para forzarlo a detenerse, pero la víctima no accedió y continuó la marcha, arrastrando la motocicleta. Por varios kilómetros siguió bajo la persecución de los imputados, quienes lograron interceptarlo en el Palacio de Justicia, a donde el hombre penetró a bordo del camión buscando resguardarse de la turba que lo perseguía, según establece el Ministerio Público en la instancia.

La Fiscalía de Santiago precisa en la medida de coerción que no posee ningún tipo de evidencia que indique que algún motorista resultara lesionado.

Como calificación jurídica provisional, la Fiscalía de Santiago presentó contra los siete imputados cargos por violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, por la comisión del hecho criminal, para el cual se asociaron como una turba, dejando evidenciada su intención cuando vociferaban “mátalo, mátalo”, según recogen las pruebas videográficas.

Entre otras evidencias, el Ministerio Público tiene en su poder un arma blanca tipo cuchillo de caza, color negro, con la cual uno de los imputados le habría ocasionado una herida mortal en el miembro inferior derecho.