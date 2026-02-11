Celinés Toribio afirma en el INDEX han triplicado trabajos a favor dominicanos exterior

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La directora ejecutiva del Instituto de Dominicanos(as) en el Exterior (INDEX), embajadora Celinés Toribio, afirma que los trabajos comunitarios a favor de los quisqueyanos residentes en el exterior se han triplicado en su primer año de gestión.

“Aún queda mucho por hacer, esto es solo el comienzo”, sostiene. Expresó que sus logros los comparte con el equipo que le acompaña, que son 33 en el país, para dirigir, guiar y supervisar las 14 oficinas en el mundo.

Entre esos logros citó el haber triplicado el apoyo con asociaciones, la presencia en eventos comunitarios, el acompañamiento para estudiantes con becas y facilidades generadas a través de convenios con instituciones educativas, y haber triplicado la visibilidad.

Asimismo, aumentar el apoyo, revalorización y protección a los quisqueyanos con eventos deportivos, culturales, talleres de entrenamiento técnico gratuitos, además, una serie de eventos élite con miras al buen posicionamiento de los dominicanos en la comunidad.

Un Cafecito con la Comunidad”, actividad realizada en 19 ciudades donde escuchamos las necesidades de la comunidad para luego accionar. También está la “Semana Herencia Dominicana”, completa de atractivos del país, que se realizó en Boston, Lawerence, Rhode Island y Connecticut”, dijo.

Expresó un alto agradecimiento hacia el presidente Luis Abinader por haberle confiado la responsabilidad de velar por los intereses de casi tres millones de dominicanos que residen fuera de la nación.

“El presidente fue muy claro conmigo; acompañamiento, apoyo, creatividad para hacer crecer la institución, y eso es precisamente lo que estamos logrando”, expresa la embajadora Toribio.

Al ser entrevistada por este reportero en su despacho, durante su estadía en dominicana, expresamos que cuando se encuentra en NY mantiene contacto directo con los diferentes sectores dominicanos, y eso es buena señal, pero sí podría señalar algunos otros logros, y respondió:

“Antes teníamos 800 asociaciones, ahora tenemos 1,200; dos eventos por oficina (14 en todo el mundo) ahora son tres y cuatro; se ha elevado la producción en la institución como nunca antes”, señala.

Precisó que en sus reuniones con el presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez les ha expresado los planes para seguir elevando la calidad y alcance de los servicios a los connacionales en el exterior.

“Estoy confiada en que ambos han escuchado las necesidades y pronto veremos florecer todo esto”. “Nuestro presidente dice 'burocracia cero' y en el INDEX decimos transparencia 100”, afirma.