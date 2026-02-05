Cristóbal Colón cerca de la Casa Blanca

Publicado por AP Creado: Actualizado:

ANNAPOLIS, Maryland, EE.UU.- AP

El presidente estadounidense Donald Trump se prepara para instalar cerca de la Casa Blanca una réplica de una estatua del afamado explorador Cristóbal Colón, la cual fue arrojada al puerto de Baltimore durante su primer mandato en medio de protestas contra el racismo institucional. John Pica, un cabildero de Maryland y presidente de Italian American Organizations United —una organización sin fines de lucro que promueve la cultura de los italoestadounidenses—, indicó que su grupo es propietario de la estatua y acordó prestarla al gobierno federal para su colocación en o cerca de la Casa Blanca.

La Casa Blanca declinó comentar a la AP sobre los planes para la estatua.