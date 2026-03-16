Dominicanos inician recolección de firmas para favorecer oficiales electos en Primarias Demócratas

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Dominicanos voluntarios y simpatizantes del Partido Demócrata en El Bronx iniciaron este fin de semana la jornada “Día de Acción para la Petición” (Petition Day of Action), un esfuerzo coordinado para recolectar firmas y asegurar que varios funcionarios electos locales aparezcan en la boleta de las primarias del próximo 23 de junio.

Los participantes destacaron que la recolección de firmas es un paso fundamental dentro del sistema electoral de Nueva York, ya que permite a los candidatos cumplir con los requisitos legales necesarios para competir oficialmente en las elecciones primarias.

Coincidieron en que este tipo de iniciativas no solo fortalece la democracia local, sino que también fomenta la participación comunitaria, el contacto directo entre los representantes electos y los residentes de los distritos que representan, ya que estos serán visitados por los equipos de trabajo.

El evento contó con la participación y el respaldo de los equipos de campaña del congresista Adriano Espaillat (D-13), y los asambleístas estatales George Álvarez (D-78) y Jeffrey Dinowitz (D-81), quienes buscan asegurar su presencia en la boleta para las primarias demócratas.

La actividad se llevó a cabo en la mañana del pasado sábado en el restaurante Caridad, ubicado en el 135 W de Kingsbridge Rd, en El Bronx.