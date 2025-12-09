Donald Trump expresó dudas sobre aprobar la compra de Warner Bros por Netflix

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un acuerdo alcanzado por Netflix para comprar Warner Bros. Discovery “podría ser un problema” debido al tamaño de la cuota de mercado combinada.

“No hay duda al respecto”, expresó Trump, respondiendo preguntas sobre el acuerdo y otros temas mientras caminaba por la alfombra roja en los Kennedy Center Honors.

El presidente republicano dijo que estará involucrado en la decisión sobre si el gobierno federal debería aprobar el acuerdo de 82.700 millones de dólares. Si los reguladores lo aprueban, la fusión pondría a dos de los servicios de streaming más grandes del mundo bajo la misma propiedad y uniría la división de televisión y cine de Warner, incluidos los estudios DC, con el vasto archivo de Netflix y su rama de producción.

El acuerdo, que podría remodelar la industria del entretenimiento, tiene que “pasar por un proceso y veremos qué sucede”, comentó Trump.

“Netflix es una gran empresa. Han hecho un trabajo fenomenal. Ted es un hombre fantástico”, dijo refiriéndose al director general de Netflix, Ted Sarandos, señalando que se reunieron en la Oficina Oval la semana pasada antes de que se anunciara el acuerdo el 5 de diciembre. “Tengo mucho respeto por él, pero es una gran cuota de mercado, así que tendremos que ver qué pasa”.

Al preguntarle si se debería permitir a Netflix comprar al gigante de Hollywood responsable de las cintas de “Harry Potter” y HBO Max, el presidente respondió: “Bueno, esa es la pregunta”.

“Tienen una cuota de mercado muy grande y cuando tienen a Warner Bros., ya saben, esa cuota sube mucho, así que, no lo sé”, dijo. “También estaré involucrado en esa decisión. Pero tienen una cuota de mercado muy grande”.

Sarandos no ofreció garantías en su reunión sobre la fusión si se aprueba, dijo Trump, agregando que el ejecutivo es una “gran persona” que ha “hecho uno de los mejores trabajos en la historia del cine y otras cosas”.

Reiteró que una fusión crearía una “gran cuota de mercado” para la empresa.

“No hay duda al respecto. Podría ser un problema”, afirmó Trump.

