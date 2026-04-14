Entregan US$700 mil a universidad para renovar biblioteca donde estudian cientos de dominicanos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El congresista por el distrito 15 en El Bronx, Ritchie Torres, entregó $700 mil dólares a la Universidad Hostos (HCC), en el mismo condado, para renovar la biblioteca.

El alto centro de estudio cuenta con una matrícula total de aproximadamente seis mil estudiantes, en su mayoría hispano, entre ellos cientos de dominicanos.

Con los fondos federales se mojorarás la infraestructura de la biblioteca y ampliará el acceso a tecnología actualizada y mejorará el entorno general de aprendizaje, garantizando que los estudiantes tengan las herramientas que necesitan para tener éxito tanto dentro como fuera del aula.

Los fondos se aseguraron a través del proceso de Community Project Funding, que permite a las instituciones locales recibir inversión federal directa para proyectos que amplían el acceso a la educación y las oportunidades.

Esta financiación refleja el compromiso continuo del congresista Torres de fortalecer la educación pública superior y de proporcionar recursos que beneficien directamente a los estudiantes de El Bronx y sus familias.

Por su parte, la presidenta de Hostos, Daisy Cocco De Filippis, expresó: “El abolicionista y clérigo del siglo XIX Henry Ward Beecher expreso en una ocasión: “Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida”.

“Su observación sigue siendo válida hoy, porque las mismas ofrecen acceso a todo lo que la mente y el espíritu humanos han creado a lo largo de miles de años”. Son espacios tranquilos para el estudio y la reflexión, y una puerta al mundo digital, porque desempeñan un papel esencial en la difusión plena y libre del conocimiento. Y lo hacen sin costo, como una contribución al bien común.

“No es la primera vez que sus esfuerzos a nuestro favor dan frutos extraordinarios. El congresista Torres ha sido un firme aliado de esta Universidad durante mucho tiempo”.

Sin embargo, este es uno de los apoyos más significativos, y su impacto positivo se sentirá durante muchos años. Estamos agradecidos por su confianza en Hostos y en el Sur del Bronx, podemos avanzar mejor en nuestro objetivo; ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar los suyos”, puntualizó la rectora Cocco De Filippis.