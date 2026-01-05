La esposa de Nicolás Maduro sufrió "lesiones importantes durante su arresto", asegura su abogado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, "sufrió lesiones importantes durante su arresto", según denunció su abogado ante el juez este lunes en Estados Unidos.

Cilia Flores ha sido más que una primera dama en Venezuela.

La esposa del presidente Maduro tiene una carrera política propia que desarrolló en paralelo a la de su marido, llegando incluso a superarlo en ocasiones al ocupar cargos que tenían más importancia desde el punto de vista institucional.

Este sábado, ambos corrieron la misma suerte, al ser detenidos durante la incursión militar que las fuerzas estadounidenses realizaron en Venezuela. Y como él, enfrentará la justicia en Nueva York.

Otra similitud entre Flores y Maduro reside en que ambos avanzaron en la vida pública venezolana a la sombra del mismo hombre: el fallecido Hugo Chávez. Pero esa condición la comparten prácticamente con la totalidad de la dirigencia oficialista venezolana.

Fue Maduro quien la bautizó durante la campaña presidencial de 2013, tras la muerte de Chávez, como "la primera combatiente".