Tío de Brianna Genao dice que la enterró pero que "no recuerda dónde"

Imbert, Puerto Plata.- Un tío de Brianna Gena, la niña que hace dos semanas fue reportada como desaparecida en el paraje Barreto de esta provincia, aseguró a la Policía Nacional que "no recuerda dónde enterró el cuerpo" de la menor luego que abusó sexualmente de ella.

Así lo reveló una fuente a Aridio Perdomo, corresponsal del periódico Hoy en Puerto Plata. El señalado es Rafael Reyes Núñez, hermano Yesica María González, madre de la niña de tres años, quien había sido interrogado varias veces por agentes que llevan la investigación respecto a la desaparición.

El señalado está detenido, mientras las autoridades amplían la investigación en esa demarcación, según lo que dijo una fuente.

Otras cuatro personas, entre ellas parientes cercanas la familia Genao González, que están bajo investigación, permanecen en la dotación policial de Puerto Plata para los fines correspondientes.

Este miércoles se llevaron a cabo nuevas pesquisas en torno a la desaparición de la menor, incluso a la comunidad de Barrero fueron trasladadas unidades de rescate, entre ellas ambulancias, palas, picos, entre otros utensilios que puedan establecer donde se encuentra enterrado el cadáver de la menor Genao González.

El padre de Brianna, Carlos Manuel Genao, quien ha sido investigado en relación a este caso, pero fue puesto en libertad, declaró los periodistas estar satisfecho con la labor investigativa que ha realizado la Policía, a la vez que señaló que su hija no pudo desaparecer "tan fácilmente en nuestra comunidad".