Exitosa recaudación de fondos para Alex Méndez, candidato a la alcaldía de Paterson

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva Jersey. El candidato a la alcaldía de esta ciudad, Alex Méndez, llevó a cabo una exitosa recaudación de fondos de campaña el pasado fin de semana en el restaurante Bonfire, donde más de 450 simpatizantes se reunieron para aportar.

Se congregaron líderes comunitarios, religiosos, residentes y simpatizantes de Méndez, en apoyo a una campaña centrada en el progreso, la unidad, rendición de cuentas, el impulso, futuro de la ciudad y un liderazgo receptivo.

La actividad reflejó el creciente entusiasmo por la campaña. Los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con el candidato, conocer más sobre sus prioridades a implementar siendo alcalde.

“Esta campaña se trata de la gente de Paterson”, expresó Méndez. “Este evento fue más que una simple reunión; reflejó con claridad del deseo de nuestra comunidad de un cambio y un liderazgo que escuche, actúe y ofrezca resultados reales.”

Conversó con los asistentes sobre las prioridades que impulsan su campaña, incluyendo la seguridad pública, calidad de vida, el desarrollo económico y estabilidad contributiva.

“Estoy agradecido con todos los que asistieron, por mostrar su apoyo y ser parte de un movimiento creciente para llevar a Paterson hacia adelante”, precisó.

En las últimas semanas, sectores empresariales, profesionales, comunitarios, de comerciantes y ciudadanos comunes lo han respaldado. Una reciente encuesta del “Equipo Los 6”, entre votantes hispanos, quienes son la mayoría de los residentes en esta ciudad, determinó que Méndez, actual concejal del Tercer Distrito, fue favorecido con el 39,06 % de la intención del voto.

Andre Sayegh (quien busca la reelección) obtuvo el 30,92 %; Michael Jackson, el 12,97 %; Mohammed Akhtaruzzaman, el 9,67 %; y no contestó el 7,38 %.