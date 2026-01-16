Gobernadora de NY presenta plan para bajar el costo de seguros de autos que beneficiará a dominicanos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- Cientos de miles de conductores, entre ellos miles de dominicanos, que han mantenido el grito al cielo por el elevado costo de los seguros de sus automóviles, tendrán un respiro a su favor.

La gobernadora Kathy Hochul presentó esta semana amplias reformas al seguro de automóvil para reducir su costo. Así lo informó durante su discurso del Estado 2026, al delinear un plan para combatir el fraude y reducir drásticamente los elevados costos de los seguros que están presionando los presupuestos familiares.

El plan de la Gobernadora aborda de frente los principales factores que impulsan los costos al cerrar vacíos legales explotados por malos actores, fortalecer la aplicación de leyes contra el fraude, actualizar normas legales obsoletas y modernizar las reglas de responsabilidad que durante años han alimentado el aumento de las primas del seguro de automóvil.

“Durante años, las familias trabajadoras de El Bronx, Brooklyn, Queens y los vecindarios inmigrantes de nuestra ciudad han pagado algunas de las tarifas de seguro de automóvil más altas del país, mientras actores inescrupulosos explotaban el sistema para lucrarse”, se informó.

Actualmente, los conductores de Nueva York pagan un promedio de $336 al mes por seguro de automóvil -casi $4,030 al año por cobertura completa, aproximadamente $1,500 más que el promedio nacional.

Pero en los vecindarios de clase trabajadora de NYC la crisis es mucho más grave:

En Brooklyn y El Bronx, las familias pagan aproximadamente $6,000 al año, más del doble del promedio nacional. Para una familia de El Bronx que gana $60,000 al año, los costos del seguro consumen más del 10% de todo su ingreso familiar.

Los pequeños empresarios -desde dueños de bodegas hasta conductores de vehículos de alquiler y servicios de entrega- ven cómo estos costos se trasladan directamente a los clientes, elevando el costo de vida de comunidades enteras.

Incluso quienes no conducen sienten el impacto a través de tarifas más altas de taxis, costos de viajes compartidos y precios más elevados en todo, desde comida para llevar hasta entregas de supermercado. “Esto se trata de supervivencia económica”.