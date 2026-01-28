María Corina Machado tras reunión con Marco Rubio: “Avanzamos con pasos firmes

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Tras concluir una reunión con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la dirigente opositora María Corina Machado afirmó que Venezuela avanza hacia una transición democrática con el apoyo de las principales democracias del mundo.

Machado subrayó que el proceso no busca una “transición a lo ruso”, donde “se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos”.

La líder opositora insistió en que el objetivo es restablecer las instituciones que garanticen justicia, verdad y soberanía:

“Nosotros vamos a trabajar, como hemos trabajado hasta ahora, asegurando que se restituyen en Venezuela las instituciones que garanticen la justicia, la verdad, la soberanía, el reencuentro de los venezolanos”.

Machado destacó que la transición requiere tanto una fuerza cívica interna como el respaldo internacional:

“Hoy yo puedo asegurarle a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio”.

En su mensaje, también envió palabras de aliento a los presos políticos y perseguidos:

“Quiero decirles que son nuestra absoluta prioridad”.

Según sus cifras, aún permanecen más de 700 presos políticos, de los cuales 301 han sido liberados. Sin embargo, 171 militares continúan detenidos y “ninguno ha sido liberado”.

Finalmente, Machado aseguró que el proceso avanza con firmeza:

“Quisiera darle la seguridad, la certeza a los venezolanos que estamos avanzando con pasos firmes”.