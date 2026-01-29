Leah Campos: Trump celebra que Abinader esté comprometido con “Make Dominican Republic great again”

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra que su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, “está comprometido con ‘Make Dominican Republic great again’”.

Así lo afirmó la embajadora estadounidense en el país, Leah Campos, durante un almuerzo conferencia organizado por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, en el que participó como oradora invitada.

Campos, que realizó su primera visita oficial a esa ciudad, destacó que el país y la región del Cibao son socios estratégicos y amigos clave de los Estados unidos.

El eslogan que usó la diplomática para exaltar el desarrollo de República Dominicana bajo la gestión de Abinader, “Make Dominican Republic great again” (Hagamos a República Dominicana grande otra vez, en español), es un símil de “Make America great again”, el lema que Trump dijo primera vez en el 2012 y que luego registró legalmente para usarlo para sus campañas presidenciales en los años posteriores.

El propósito de la frase nació para "promover la conciencia pública de cuestiones políticas y la recaudación de fondos”. Trump dijo que si lo elegían como presidente de Estados Unidos “haremos que América vuelva a ser grande otra vez".