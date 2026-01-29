La esposa de Donald Trump
"Melania", el documental que muestra el backstage de la primera dama estadounidense
El 30 de enero, Amazon MGM Studios estrena uno de los documentales más codiciados de los últimos años: las conversaciones, situaciones y el “backstage” que habitualmente no captan las cámaras de la primera dama de Estados Unidos. Una oportunidad para arrojar luz sobre el misterio que envuelve a la mujer de Donald Trump.
El documental ‘Melania’ promete desvelar el enigma de quién es en realidad Melania Trump, uno de los personajes públicos más relevantes a escala mundial y, al mismo tiempo, uno de los más herméticos respecto a su vida privada. La película recorre, junto a la primera dama, los veinte días previos a la investidura de su marido y parece cumplir las expectativas de unos espectadores ávidos de conocer los lugares y situaciones privadas en torno a la Casa Blanca.
De nacionalidad eslovenoestadounidense, Melania ha manifestado en diversas ocasiones hablar siete idiomas, incluido el español, aprendido durante los Juegos Olímpicos de Barcelona´92. Comenzó a trabajar como modelo con dieciséis años y, antes de 2017 —año en que inició su primera estancia en la Casa Blanca—, ya había lanzado sus propias líneas de cosméticos y joyería. Al llegar a la residencia presidencial por segunda vez, en enero de 2025, creó incluso una criptomoneda que lleva su nombre: el token $MELANIA.