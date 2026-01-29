"Melania", el documental que muestra el backstage de la primera dama estadounidense

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El 30 de enero, Amazon MGM Studios estrena uno de los documentales más codiciados de los últimos años: las conversaciones, situaciones y el “backstage” que habitualmente no captan las cámaras de la primera dama de Estados Unidos. Una oportunidad para arrojar luz sobre el misterio que envuelve a la mujer de Donald Trump.

El documental ‘Melania’ promete desvelar el enigma de quién es en realidad Melania Trump, uno de los personajes públicos más relevantes a escala mundial y, al mismo tiempo, uno de los más herméticos respecto a su vida privada. La película recorre, junto a la primera dama, los veinte días previos a la investidura de su marido y parece cumplir las expectativas de unos espectadores ávidos de conocer los lugares y situaciones privadas en torno a la Casa Blanca.

De nacionalidad eslovenoestadounidense, Melania ha manifestado en diversas ocasiones hablar siete idiomas, incluido el español, aprendido durante los Juegos Olímpicos de Barcelona´92. Comenzó a trabajar como modelo con dieciséis años y, antes de 2017 —año en que inició su primera estancia en la Casa Blanca—, ya había lanzado sus propias líneas de cosméticos y joyería. Al llegar a la residencia presidencial por segunda vez, en enero de 2025, creó incluso una criptomoneda que lleva su nombre: el token $MELANIA.