Masivo respaldo en Manhattan al congresista Adriano Espaillat para su reelección

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. En una contundente demostración de unidad política y compromiso comunitario, el congresista Adriano Espaillat recibió un amplio respaldo multisectorial en un encuentro realizado en el Distrito 13 este fin de semana.

Líderes comunitarios, representantes de partidos dominicanos, organizaciones y diversos sectores se congregaron de cara a las elecciones primarias del próximo 23 de junio.

Durante su intervención, Espaillat hizo un firme llamado a la unidad en un momento crucial para la diáspora.

“No vamos a permitir que nos arrebaten lo que tanto nos ha costado construir. Esta comunidad ha escrito su historia con sacrificio, sudor e incluso sangre, y la defenderemos unidos”, precisó.

“Si no tienes un asiento en la mesa donde se toman las decisiones, estás en el menú”, advirtió el congresista, al señalar los desafíos políticos y económicos que enfrenta la comunidad dominicana.

El evento contó con la participación de representantes del PRM, PLD, FP, el proyecto “300 con Leonel”, PRD y PRSC, así como líderes comunitarios, empresarios, profesionales de la salud, activistas y jóvenes, mostrando una sólida integración en torno al proceso político.

El asambleísta George Álvarez fue uno de los oradores más destacados, resaltando la cohesión lograda.

“Este es un momento especial. La unidad que vemos hoy es genuina. Todos los sectores están trabajando juntos en una misma dirección”, afirmó.

Desde el liderazgo comunitario, Paola Martínez subrayó el impacto generacional del congresista.

Por su parte, Mariel de la Cruz insistió en la acción directa: “No basta con apoyar; hay que actuar. Dos o tres horas semanales pueden marcar la diferencia en esta elección”, puntualizó.

El respaldo multisectorial incluyó la presencia de destacados líderes comunitarios y profesionales, como Arturo Ortiz, Francisco Spies, Elida Almonte, José Van Troy, Steve Santana, Elieser Bueno y el doctor Fajardo.

También intervinieron los concejales Oswald Feliz, Carmen de la Rosa, el asambleísta Manny de los Santos y Cirilo Moronta, entre otros.

En sus palabras de cierre, Espaillat agradeció el apoyo recibido y reiteró su llamado a la acción colectiva, destacando el compromiso de quienes siguen activos en el trabajo comunitario.

El encuentro concluyó con una jornada de movilización, donde los asistentes salieron organizados a tocar puertas, reafirmando su compromiso con la participación y la defensa de la representación política de la comunidad dominicana.