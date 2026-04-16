Miles de sillas de auto para bebés son retiradas del mercado en EUA

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Más de 5.000 asientos fabricados por Graco Children's Products, Inc., fueron incluidos en el aviso de retirada por motivos de seguridad, emitido por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Muchos de estos asientos han sido adquiridos por dominicanos.

El aviso advierte que los ganchos de bloqueo de la base pueden permitir que el portabebés se desprenda "en determinadas condiciones de choque", lo que aumenta el riesgo de lesiones para los niños.

Todas las sillas de coche afectadas tienen fechas de fabricación comprendidas entre el 1 de diciembre de 2025 y el 27 de marzo de 2026.

En el aviso se enumeraban las siguientes: Silla de coche SnugRide Turn and Slide, Número de modelo: 8DB00NIR, Número de asientos potencialmente afectados: 750, Silla de coche SnugRide Turn and Slide, Número de modelo: 8DB00SDA, Número de asientos potencialmente afectados: 264, y Silla de coche SnugRide Turn and Slide

Asimismo, Número de modelo: 8DB00NR18DSP, Número de asientos potencialmente afectados: 10, Silla de coche SnugRide Turn and Slide, Número de modelo: 8DB00SDA2DSP, Número de asientos potencialmente afectados: 100, Silla de coche SnugRide Turn and Slide, Número de modelo: 8D00MUB, Número de asientos potencialmente afectados: 1.200, y Sistema de viaje Modes Nest con SnugRide Turn and Slide.

Además, Número de modelo: 7DP08NRI, Número de asientos potencialmente afectados: 50, Silla de coche SnugRide Turn and Slide, Número de modelo: 8DB49BCK, Número de asientos potencialmente afectados: 1.300, Silla de coche SnugRide Turn and Slide, Número de modelo: 8DB00NR18, Número de escaños potencialmente afectados: 282, y Silla de coche SnugRide Turn and Slide, Número de modelo: 8DB00SDA2, y Número de asientos potencialmente afectados: 1.170

Los propietarios de sillas de auto recibirán cartas por correo en abril de 2026. Graco reemplazará la silla infantil sin costo alguno. Los clientes pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Graco al 1-800-345-4109.