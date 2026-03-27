Movimiento político-social se unirá a protesta nacional “Día sin Reyes”

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El movimiento político-social “Resistencia y Solidaridad” (RESO), en esta ciudad, integrado mayormente por dominicanos, se unirá este sábado, en Manhattan, a la protesta nacional en Estados Unidos contra la deriva autoritaria que marca el rumbo del gobierno del presidente Donald Trump.

En un documento de prensa, el vocero oficial de la entidad, con sede en el Alto Manhattan, el dominicano Luis Mayobanex Rodríguez, sostiene que la concentración se efectuará en Broadway con la calle 59, en Midtown, a partir de las 2:00 p.m.

“Millones de personas han sido convocadas y se espera reunir a más de 10 millones, de un amplio arcoíris de organizaciones políticas y sociales, indignadas por los ataques de la actual administración contra derechos ciudadanos y democráticos fundamentales”, subraya Mayobanex Rodríguez.

Es, al mismo tiempo, una alerta mediante protestas pacíficas del peligro latente de que se consolide un régimen autocrático en este país.

De ocurrir, estaríamos sometidos al poder omnímodo de una persona, rodeada de un minúsculo grupo de adláteres, actuando por encima de las leyes y la constitución, precisa.

En el centro de la protesta, rechazaremos el violento proceder del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra los inmigrantes y sus defensores, lo que se ha traducido en persecución, deportaciones y ruptura familiar.

Desde California hasta Nueva York, y desde Minnesota hasta Texas, será unánime el grito de “no a la guerra”.

Por razones esenciales como estas, reiteramos el llamado a la comunidad dominicana en territorio estadounidense a movilizarse y reclamar sus derechos básicos hoy, bajo ataque, puntualizó Mayobanex Rodríguez.