Semana Santa 2026: ¿Qué hará el INTRANT para prevenir accidentes?

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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) realizará más de 8,000 inspecciones vehiculares durante el operativo “Semana Santa Conciencia por la Vida 2026”, que se desarrollará del 30 de marzo al 2 de abril, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos en las vías y salvar vidas.

Durante el acto de lanzamiento, se informó que el operativo abarcará las 32 provincias del país, organizadas en 10 regiones, con cobertura en 20 puntos estratégicos, lo que permitirá una intervención efectiva en las zonas de mayor flujo vehicular.

El despliegue contará con más de 150 inspectores distribuidos en terminales y puntos estratégicos a nivel nacional, en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) y la Cruz Roja Dominicana, entre otras instituciones que participan en este operativo nacional.

En estos puntos se realizarán inspecciones vehiculares orientadas a garantizar condiciones seguras de circulación. El operativo contempla la revisión de elementos esenciales para la seguridad vehicular, como luces, neumáticos, retrovisores, cristales, bumper, triángulos de emergencia, extintor, botiquín y documentación al día.

Asimismo, se aplicarán más de 500 pruebas de dopaje, alcoholimetría y evaluaciones médicas a los conductores de distintas modalidades de transporte, como parte de las medidas preventivas y correctivas implementadas por las autoridades.

Estas acciones estarán focalizadas en avenidas y tramos carreteros con altos niveles de siniestralidad, utilizando la data del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, lo que permitirá reforzar la vigilancia en puntos críticos del país.

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, enfatizó que este operativo responde al compromiso firme de proteger la vida de cada ciudadano. “No se trata solo de fiscalizar, se trata de prevenir tragedias. Cada inspección, cada evaluación y cada acción en las vías tiene un propósito claro: salvar vidas. La seguridad vial es una responsabilidad compartida y no podemos bajar la guardia”.

INTRANT realizará más de 8,000 inspecciones vehiculares durante operativo “Semana Santa Conciencia por la Vida 2026”Fuente externa

Asimismo, hizo un llamado directo a la ciudadanía a actuar con conciencia y prudencia al volante. “Conducir es un acto de responsabilidad. Respetar las normas, evitar excesos y mantener condiciones adecuadas en los vehículos puede marcar la diferencia entre llegar a salvo o no. Esta Semana Santa, la decisión está en cada conductor”.

Las autoridades informaron que estas acciones se intensificarán durante los días de mayor desplazamiento por motivo de la Semana Santa, ante el incremento del flujo vehicular en todo el territorio nacional.