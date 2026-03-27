Empleados y ex empleados del AILA vinculados a cargamento de cocaína oculto en lechosas

Publicado por Diógenes Tejada Creado: Actualizado:

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público arrestaron a cuatro hombres relacionados con el decomiso de 180 paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG), en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

El alijo fue ocupado en abril de 2024, oculto dentro de una carga de lechosas en el área de carga de la terminal aeroportuaria.

Los aprensados son empleados y exempleados de la terminal. Los arrestos se realizaron mediante órdenes judiciales, tras una labor de vigilancia y seguimiento en Boca Chica y La Caleta.

Según las investigaciones, los detenidos estarían implicados en el intento de envío de los 180 paquetes de cocaína, los cuales fueron confiscados camuflados dentro de varias cajas de lechosa que, de acuerdo con el manifiesto, serían exportadas hacia Madrid, España.

Como parte del seguimiento del caso, agentes de la DNCD y fiscales del municipio Santo Domingo Este ejecutaron operativos simultáneos para capturar a los implicados en la frustrada operación de narcotráfico internacional.

Los arrestados

Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon un vehículo, una motocicleta, dinero en efectivo y en cheques, teléfonos celulares, documentos personales y otras evidencias vinculadas a la investigación.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para conocerles medidas de coerción en las próximas horas, por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, mientras el Ministerio Público y la DNCD continúan profundizando las investigaciones.