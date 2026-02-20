Preocupa a dominicanos advertencia Embajada EUA-RD viajar sín seguro médico podría ser muy costoso

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La reciente advertencia de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana de que “viajar sin seguro médico podría costarle miles de dólares a estadounidenses que planean viajar al país caribeño”, y recomienda la compra de un seguro médico internacional, como medida preventiva ante posibles emergencias de salud.

“Nos preocupa la alerta, porque un percanse de salud le puede pasar a cualquier ser humano, sin importar nacionalidad”, sostienen en documento Manuel Rivera, Antonio Madera, Adalgisa de los Santos, Leonardo Báez, Antonia Luna, Sorida Martínez, Edwin de la Paz, Gilberto López y Hugo Alcántara, entre otros.

Asimismo, el Departamento de Estado aconseja verificar si la compañía aseguradora internacional ofrece una póliza médica fuera de territorio estadounidense y si incluye gastos de emergencia, porque rara vez cubren atención en el extranjero, a menos que se adquiera una cobertura adicional, y el Medicare no cubre gastos médicos fuera del país.

Además, una evacuación médica a los EUA puede costar más de US$50,000, y los viajeros sin un seguro internacional suelen enfrentar serias dificultades financieras y logísticas.

Los quisqueyanos expresan que si algún familiar, amigo o relacionado no puede adquirir dicho seguro internacional, por una u otra razón, sus connacionales deben inscribirse por un costo bajo, antes de viajar a RD, en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) Larimar, instalados exclusivamente en los consulados dominicanos, para tener acceso a los servicios que ofrece en el territorio dominicano. Para información y afiliación visitar = www.arssenasa.gob.do

El actual director de SeNaSa, Edward Rafael Guzmán Padilla, ha declarado que los dominicanos en el exterior pueden confiar en el Seguro Larimar, que solo funciona en la RD.

La embajada advierte que en muchos destinos los hospitales y médicos exigen el pago en efectivo antes de ofrecer atención, lo que puede generar complicaciones financieras para quienes no cuentan con seguro.

Recomienda confirmar si la aseguradora realiza pagos directos a los proveedores de salud en el extranjero o si el viajero deberá asumir los gastos inicialmente y solicitar luego un reembolso.

Para más información sobre emergencias médicas en el exterior y opciones de seguros internacionales, consultar el Departamento de Estado = https://travel.state.gov/en/international-travel/planning/guidance/insurance.html