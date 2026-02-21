Interceptan tres vehículos y detiene 28 haitianos indocumentados en Santiago Rodríguez y Valverde

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Valverde Mao, R.D. –En diversos operativos realizados por el Ejército de República Dominicana (ERD), fueron interceptados tres vehículos utilizados para el transporte irregular de nacionales haitianos en las provincias Santiago Rodríguez y Valverde.

En una de las operaciones llevadas a cabo en la localidad El Caimito, provincia Santiago Rodríguez, fue interceptada una jeepeta marca Kia, modelo Sorento, color plateado, placa G668241, de la cual el conductor emprendió la huida, dejando abandonado el vehículo, en cuyo interior fueron encontrados diez (10) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, todos masculinos.

Posteriormente, en el sector El Basurero, municipio Mao, provincia Valverde, fueron interceptados otros dos vehículos, uno marca Kia, modelo K5, color gris, placa AA56478, en el cual se transportaban cinco (05) indocumentados y otro Honda, modelo CR-V, color blanco, placa G484697, transportando a trece (13) indocumentados.

En total, durante este segundo operativo fueron detenidos dieciocho (18) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, distribuidos en doce (12) hombres, cinco (05) mujeres y un (01) menor de edad.

Los extranjeros detenidos y los vehículos ocupados fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería, ERD, para los fines legales correspondientes, en coordinación con la Dirección General de Migración (DGM).