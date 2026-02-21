Empresario Manuel Taveras resalta compromiso de Luis Abinader con el desarrollo fronterizo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Empresa Mega Plax, Manuel Taveras, destacó este sábado que el compromiso del presidente Luis Abinader con el desarrollo de la frontera ha restablecido la confianza para invertir en la región, al señalar que la Ley 12-21 ha fortalecido la seguridad jurídica y dinamizado la generación de empleos, durante el acto por el 20 aniversario de la empresa celebrado en Sabaneta.

En el marco de la conmemoración fueron inauguradas dos naves industriales y el área de comedor de la compañía, como parte de la expansión de sus operaciones en esta provincia fronteriza.

Al pronunciar las palabras centrales, el presidente de la empresa, valoró el enfoque del Gobierno hacia la frontera y destacó el impacto del marco legal de incentivos como factor determinante para fortalecer la confianza, atraer inversiones y sostener la generación de empleos en las provincias fronterizas.

“Es un honor recibir a un presidente que ha demostrado con sus hechos su compromiso con el desarrollo de la frontera y con el mandato constitucional de impulsar estas provincias”, expresó Taveras.

Taveras indicó que administraciones anteriores dejaron perimir la Ley 28-01, afectando la estabilidad del régimen de incentivos, y señaló que, bajo el liderazgo del presidente Abinader, la Ley 12-21 devolvió seguridad jurídica y confianza, permitiendo que empresas acogidas al régimen continúen creando oportunidades y aportando al crecimiento regional.

*Mandatario llama al empresariado nacional a ampliar su presencia en la zona fronteriza*

En su intervención, el presidente Luis Abinader llamó al empresariado nacional a ampliar su presencia en la zona fronteriza, tomando como referencia experiencias exitosas instaladas bajo el régimen de incentivos.

“Yo hago un llamado, desde aquí hoy, para que vean el ejemplo de estas dos empresas y que se establezcan más empresas en la zona”, destacó el gobernante.

El jefe de Estado insistió que el empresariado debe aprovechar las facilidades contempladas en la normativa vigente para contribuir al desarrollo integral de estas provincias.

“Yo le pido, desde aquí, desde Sabaneta, Santiago Rodríguez, que el empresariado dominicano, en Santo Domingo, en Santiago, donde quiera que se encuentre, vea y estudie los incentivos de esta ley y que se establezca aquíí”, expresó.

El acto fue puesto en manos de Dios y bendecido por el diácono Antonio Vargas, quien elevó la invocación y la bendición de las obras inauguradas, pidiendo prosperidad, desarrollo y bienestar para todos los presentes.

Estuvieron presentes la gobernadora, Glehany Azcona Torres; el senador, Antonio Marte; los diputados Chancer Fernández y Juana Castillo; el gerente general de la empresa; así como familiares y allegados de la empresa, además de otras autoridades y empresarios.

*Dirección de Prensa del Presidente*