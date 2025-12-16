Protestas y condena por caso SeNaSa en República Dominicana continúan en NYC

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Las protestas y condena por parte de quisqueyanos continúan por doquier en esta ciudad por el caso SeNaSa en la República Dominicana.

Quisqueyanos de los condados de Manhattan, El Bronx, Queens y Brooklyn, en diferentes documentos de prensa, coinciden en que a los responsables del desfalco de más de 15 mil millones de dólares en SeNaSa, según el Ministerio Público, tiene que caerle la máxima pena existente en el país.

«Son incalculables las víctimas, personas pobres, infelices, vulnerables, envejecientes, niños, mujeres y hombres que murieron durante años por la falta de medicina que se le debió suministrar y por la acción vil e inhumana de parte de los que dirigían SeNaSa, en facturar miles de millones por medicamentos sin ser entregados».

Luego fallecían nuestros connacionales, coinciden en señalar Juan Torres, Melanio Méndez, Juana de los Santos, Orquídea Báez, Sigfredo Morel, Tomás Rosario, Geraldo Valiente, Luisa de Herrera, e Iván Luna, entre otros.

Por su parte, Dayanara Borbón, coordinadora del movimiento social «Acción Rápida» y Radhamés García, de «Somos Pueblos USA», expresan su condena y preocupación por el caso SeNaSa, al igual que decenas de quisqueyanos que consultaron, por estar comprometidos con las causas sociales y comunitarias.

El asombroso desfalco en la institución gubernamental en dominicana ha generado y seguirá generando una profunda indignación social y ha sido catalogado por amplios sectores como uno de los episodios más espeluznantes, abusivos y graves en la historia de la corrupción política dominicana, indican Borbón y García.

Un grupo de dominicanos se movilizó junto a ellos en la avenida Saint Nicholas con la calle 181, en el Alto Manhattan, a pesar la caída de nieve y un frío ártico el pasado domingo, denunciando las atrocidades cometidas por SeNaSa en contra de millones de dominicanos.

Borbón y García afirmaron que continuarán su accionar con la comunidad quisqueyana en la Gran Manzana frente a este hecho bochornoso que mantiene en vilo a nuestra comunidad en el exterior.