Serulle pide sancionar con todo el rigor de la ley a quien atente contra el patrimonio público.

Santiago.- El abogado y dirigente político de esta ciudad, Julián Serulle, considera que todo funcionario público de este país que atente contra el patrimonio del pueblo debe ser sancionado con el rigor que establece la ley.

“Todo aquel que atente contra esa estabilidad y el patrimonio del pueblo no merece el más mínimo respeto y requiere la sanción correspondiente, de conformidad con las leyes que norman todo accionar y reciba como respuesta de acuerdo a la magnitud del hecho”, afirmó Serulle, al ser consultado sobre los últimos escándalos de supuestos actos de corrupción en el país, incluyendo el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Julián Serulle manifestó que en el Estado no puede primar el individualismo, el yoísmo, las ansias ni el deseo de nadie en particular, argumentando que el único deseo que un funcionario puede y debe tener como norte es servirle al pueblo y saber que el pueblo es el jefe y soberano por encima de sus intereses particulares.

Además, el dirigente político dijo que los ciudadanos deben tomar conciencia y comprender que la persona que ocupe una función pública debe gozar de buena reputación y tiene que actuar correctamente, con ética y moral, porque de lo contrario, afirmó, jamás aprenderá a valorar el patrimonio público.

Asimismo, sostuvo que esa conciencia también debe primar en los jueces y en el Ministerio Público, para que conozcan primero la magnitud de un caso de corrupción de Estado y lo traten con todo el rigor que impone la ley.

“Considero que a este pueblo se le debe hablar y levantar la conciencia para comprender lo bueno y lo malo”, indicó, en declaraciones vía telefónica con reporteros de Hoy.

Julián Serulle señaló que cuando se producen casos de corrupción contra el Estado, el ciudadano y las autoridades judiciales deben comprender el porqué de la necesidad del castigo, tras explicar que si no se hace, en el país se va a seguir considerando que el Estado es una fuente inagotable de enriquecimiento y oportunismo personal.

El pasado domingo, el juez de la atención permanente Rigoberto Sena Ferreras, tras valorar la fortaleza de la investigación del Ministerio Público, impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del presunto acto de corrupción, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Para los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el juez impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.