Puertoplateños en NYC reconocen turismo de RD despegó cuando Javier García

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Dominicanos residentes en esta ciudad y procedentes de la provincia de Puerto Plata, reconocen y valoran lo expresado por Francisco Javier García, de que el Turismo despegó en dominicana cuando los gobiernos del PLD.

En documento de prensa, Javier Ortiz, Claudio Báez, Andreina de los Santos, William Sierra, Josefina Valenzuela, Elpidio Rodríguez, Carlos Farington, Olivo Mesón, Orquidea de Balbuena, Danilo Valentín y Manolo Guzmán, entre otros, sostienen que el auge del turismo en su provincia se debe principalmente al accionar de Javier García cuando fue Ministro de Turismo.

Condenan que un anfiteatro que construyera García para la presentación de diferentes espectáculos y actividades gratis para la gente y turistas, el presente Gobierno lo haha descuidado hasta su destrucción, y eso no es apoyar e incentivar el turismo.

Coincidieron con el aspirante presidencial peledeísta de que las autoridades utilizan y presentan los cruceristas y/o visitantes como turistas y eso no es verdad.

Especifican que el turista duerme en el territorio de RD y el crucerista permanece solo por algunas horas y se marcha.

En los últimos años, el Gobierno ha promovido cifras récords de llegada de “visitantes” para destacar el turismo. El problema no es el récord, sino la mezcla de segmentos distintos, indican.

Según los estándares de la Organización Mundial del Turismo, turista es quien pernocta al menos una noche en el país (duerme en un hotel, visita restaurantes, museos, calles, avenidas, bares, playas y parques, entre otros).

Excursionista y/o visitante es quien solo realiza una estadía durante horas en el país; y el dominicano no residente en el país que llega por vía aérea, se hospeda en casa de familiares y suele gastar menos en alojamiento y consume más fuera del circuito turístico formal. Su impacto en empleo, impuestos y encadenamientos es distinto.

Los puertoplateños exhortaron a las autoridades de turismo en RD que los tres diferentes sectores no los encacille solo como turistas, porque nos estamos engañando a sí mismos.