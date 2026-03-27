Recientes acontecimientos policiales y judiciales en El Bronx

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. En los últimos días, en El Bronx, con 1,472,654 habitantes, según el último censo, convirtiendo al condado en una alta concentración de población latina, han ocurrido múltiples hechos policiales y judiciales en sectores donde residen cientos de familias dominicanas, viéndose involucrados principalmente hispanos y afroamericanos, entre otras etnias.

Ambas razas (hispana 54,8 % y afroamericana 28,5 %), entre otras, constituyen la mayoría en el distrito. Actualmente, en El Bronx residen más de 500 mil dominicanos.

Entre los hechos violentos figuran: un hombre de 35 años, baleado en la intersección de la avenida Morris con la calle 174 E; fue internado y el pistolero huyó.

Dos adolescentes fueron apuñalados frente al 1575 de Grand Concourse, entre la avenida Mt. Eden y la calle Hawkstone; fueron internados; dos personas de interés fueron detenidas.

Las autoridades encontraron varios kilos de drogas (marihuana y hongos de psilocibina) dentro de una iglesia privada ubicada en la calle 238 W, con la avenida Greystone, en el área de Riverdale; fue detenido Christopher McCray, de 41 años.

Una camioneta SUV se estrelló contra la tienda departamental Cee & Cee, en Soundview, en El Bronx; su conductora, de 65 años, intentaba estacionar el auto cuando, accidentalmente, aceleró y se estrelló, resultando ella y un empleado con heridas. El caso se investiga.

Cuatro hombres asaltaron a otro dentro de un negocio de preparación de impuestos, ubicado en la avenida Webster, en el sector de Fordham, y lo despojaron de sus pertenencias; lo golpearon con la cacha de una pistola y varias trompadas; los asaltantes causaron daños por un valor de seis mil dólares en el local.

Cuatro desconocidos robaron violentamente, a punta de cuchillo, a varios repartidores de comida en Kingsbridge; los hechos ocurrieron en la avenida Ogden, en El Bronx.

Un adolescente fue apuñalado en la cara durante una disputa en una parada de autobús cerca de Williamsbridge Road y la avenida Raymond’s; la víctima fue internada y el agresor apresado.

Malik Field y otro hombre intentaron robar a Wesley James, de 66 años, en el área de Throggs Neck; fue atacado y recibió un golpe tan fuerte en la cara que cayó, golpeando la cabeza contra el cemento, y murió luego. La policía arrestó a Field y lo acusó de asesinato y robo.

Un joven de 16 años recibió un disparo mientras corría por la avenida Evergreen; fue internado y el pistolero huyó. Un hombre fue asaltado y herido con un cuchillo en la estación del tren de las avenidas Prospect y Westchester; le sustrajeron 300 dólares, fue internado y los agresores huyeron.

La policía neoyorquina informa que el hispano Gustavo de Jesús Torres, de 33 años, es buscado en relación con seis robos, entre el 13 y el 17 de este mes, a bancos en El Bronx, Queens y Brooklyn.

Otros casos de violencia se han presentado en El Bronx en los últimos días, según los reportes del NYPD.