Sentencian a Daniel Hyden a 24 años de prisión por atropello mortal en el parque Corlears Hook

NUEVA YORK.- A una condena de entre 8,760 días (24 años) a cadena perpetua en prisión fue sentenciado Daniel Hyden, de 46 años, por atropellar de muerte a cuatro personas y herir otras siete el pasado 4 de julio en el parque Corlears Hook en el Bajo Manhattan.

El incidente ocurrió cuando Hyden, consejero de adicciones que escribió sobre sobriedad, en estado de ebriedad penetró con su camioneta al área de recreo, donde decenas de personas celebraban el aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.

Las víctimas fueron las hispanas Ana Morel, de 43 años; Emily Ruiz, de 30 (presuntamente dominicanas); Lucille Pinkney y su hijo Herman, de 59 y 38. Otras siete personas resultaron heridas.

El incidente ocurrió menos de una hora después de que personal de seguridad negara a Hyden el acceso a un barco de fiesta cercano.

Según los fiscales, el incidente provocado por el conductor se ocasionó cuando aceleró a través de una señal de alto a 39 mph (63 kph), atravesó una zona de construcción y circuló por la acera a velocidades de hasta 54 mph (87 kph) antes de llegar al parque.

Pisaba a fondo el acelerador y no frenó hasta medio segundo antes del impacto. Tras el choque, intentó poner reversa, pero testigos le quitaron las llaves del contacto y lo inmobilizaron hasta la llegada de agentes policiales.

Fue declarado culpable de todos los cargos en su contra, entre ellos asesinato en segundo grado, por conducir bajo los efectos del alcohol y atropellar a una multitud que celebraba en el parque.

La jueza April A. Newbauer dictó la sentencia por asesinato, homicidio vehicular agravado y otros cargos en un juicio sin jurado.

Si ha consumido alcohol, no conduzca, pone en riesgo la vida de los demás y será procesado, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.