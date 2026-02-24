Tormenta golpea EU; nevada récords en Nueva York

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York.- EFE

Una potente tormenta invernal con condiciones de ventisca mantenía ayer, lunes, paralizado el noreste de Estados Unidos, dejando acumulaciones de nieve que superan los 60 centímetros en algunas zonas de Nueva Jersey y casi alcanzan los 40 cm en la ciudad de Nueva York, lo que amenaza con batir récords históricos en la Gran Manzana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), a las 07-00 hora local se habían registrado 15,1 pulgadas (38.3 cm) de nieve en Central Park. De superar las 20.9 pulgadas, esta tormenta entraría en el quinto puesto de las nevadas más intensas desde que se tienen registros en Nueva York, cuyo récord absoluto es de 27.5 pulgadas (69.8 cm), establecido en enero de 2016. Las nevadas totales ya han superado los dos pies (61 cm) en algunas zonas de Nueva Jersey, con 24.2 pulgadas (61.5 cm) registradas en Freehold a las ocho de la mañana.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, impuso una prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía de ayer.