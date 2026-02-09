Tragedia en EE. UU.: lo que se sabe de la familia dominicana hallada muerta

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Oficina del Sheriff del Condado Marion informó el hallazgo de cuatro personas fallecidas dentro de una vivienda en la ciudad de Ocala, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad local, se trata según transcendió de una familia dominicana.

El descubrimiento se produjo la noche del viernes en una residencia ubicada en Banyan Track Way, luego de que agentes acudieran a realizar una verificación de bienestar. En el interior fueron encontrados los cuerpos de dos adultos y dos menores de edad.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni la causa oficial de las muertes. Sin embargo, se investiga la posibilidad de que se trate de una intoxicación por monóxido de carbono, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada.

El sheriff del condado señaló que se continuará con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y pidió paciencia a la población mientras avanza la investigación. El hecho ha generado gran consternación en Ocala, don