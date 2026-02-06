Qué es TrumpRx y cómo funciona la plataforma de venta directa de medicamentos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente Donald Trump presentó este 5 de febrero de 2026 la plataforma TrumpRx, un portal digital que permitirá a los ciudadanos adquirir medicamentos recetados de manera directa, sin intermediarios, y con precios reducidos. La iniciativa busca enfrentar el alto costo de los fármacos en Estados Unidos, uno de los temas más sensibles en el sistema de salud.

Según la Casa Blanca, el sistema funcionará como un catálogo en línea donde los pacientes podrán consultar precios, acceder a descuentos y comprar medicamentos directamente a fabricantes y farmacéuticas. Además, se ofrecerán cupones que podrán utilizarse en farmacias participantes, con el objetivo de ampliar el alcance del programa.

Trump destacó que la plataforma representa un “cambio histórico” en la política de salud, al eliminar los márgenes de intermediación que encarecen los tratamientos. “Los estadounidenses merecen pagar menos por sus medicinas y ahora tendrán acceso directo a precios justos”, afirmó durante el lanzamiento.

TrumpRx podría beneficiar a millones de pacientes, aunque advierten que su cobertura dependerá de la participación de las farmacéuticas y de la capacidad del sistema para garantizar seguridad en las transacciones. También se han planteado preocupaciones sobre la privacidad de los datos médicos y el acceso desigual para quienes no cuentan con medios digitales.