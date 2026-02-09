El exministro Seguro gana presidenciales Portugal; 66% votos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Lisboa, Portugal. EFE.

El exministro socialista António José Seguro ganó ayer la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura.

Con el 95.37 % de los votos escrutados, Seguro obtiene el 66.14 % de los sufragios frente al 33.86 % de Ventura.

Ventura, afirmó que, pese a ese resultado, los números muestran que lidera la derecha en el país y prometió que va a gobernarlo pronto.

Seguro apuntó que “los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia". “Acepto con mucha humildad, enorme emoción y la confianza que los portugueses me acaban de confiar ser presidente de la república, el presidente de todos, todos, todos los portugueses”, dijo en un discurso en el auditorio de Caldas da Rainha, donde reside y pasó esta jornada electoral.

Seguro dirigió un mensaje a su adversario en las urnas, Ventura, para a partir de ahora dejar de ser adversarios y trabajar “por un Portugal más desarrollado y más justo".

También lanzó unas palabras al Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, al que le recordó que durante la campaña él prometió “lealtad institucional” con el Ejecutivo y que cumplirá su palabra, lo que no quita que vaya a ser un presidente exigente.

“No seré oposición, sino exigencia”, dijo el que fuera secretario general del Partido Socialista (PS) entre 2011 y 2014, quien subrayó que la estabilidad política que defiende es “un medio para garantizar las condiciones de gobernabilidad, nunca un fin para mantener todo igual".

“Terminado un ciclo electoral de tres elecciones y cuatro idas a las urnas en apenas nueve meses, se abre un nuevo ciclo de tres años sin elecciones nacionales, no hay disculpas, Portugal tiene una oportunidad única para que los partidos políticos, el Parlamento y el Gobierno encuentren soluciones duraderas para resolver los graves problemas que enfrentamos en sanidad, acceso a la vivienda, en la creación de oportunidades para los jóvenes...”, enumeró. Sobre la duración de la legislatura del Ejecutivo, que todavía tiene por delante tres años y medio, Seguro indicó no será por él que será interrumpida.