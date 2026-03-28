Fallece el actor coreano Lee Sang-bo, recordado por “Miss Montecristo”

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Este sábado se confirmó el fallecimiento del actor surcoreano Lee Sang-bo, reconocido por su participación en producciones televisivas como “Miss Montecristo”.

El artista, de 44 años, fue encontrado sin vida en su residencia, según informó su agencia KMG, que ratificó la noticia y solicitó respeto y privacidad en este difícil momento para sus familiares.

Aunque no se han ofrecido detalles sobre las causas de su partida, la noticia ha generado consternación entre colegas, seguidores y la industria del entretenimiento coreano, donde Lee Sang-bo era apreciado por su talento y trayectoria.

En redes sociales, fanáticos y compañeros de profesión han expresado mensajes de condolencia, recordando su entrega en cada papel y el impacto que dejó en la televisión surcoreana.

La familia del actor ha pedido que se respete su duelo y que se eviten especulaciones, mientras se despide a uno de los intérpretes que marcó la pantalla con su carisma y profesionalismo.