Mencía, La Altagracia y Aguas Negras, bajo asedio de robos, cuatrerismo e inseguridad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Agricultores, ganaderos, productores y comunitarios de Mencía, La Altagracia y Aguas Negras denunciaron la creciente ola de robos, cuatrerismo y otros hechos delictivos que, según afirman, mantiene en estado de zozobra a esas comunidades de la zona fronteriza.

Los denunciantes aseguran que desaprensivos cometen acciones que afectan de manera directa a familias que dependen de la crianza, la agricultura y la producción como principal medio de sustento. La situación, sostienen, ha generado miedo, incertidumbre y frustración entre los residentes.

A esta problemática se suma, según testimonios recogidos en la zona, la presunta existencia de puntos de venta de drogas, lo que agrava el clima de inseguridad y deteriora la convivencia en esas comunidades. Los moradores sostienen que esta realidad se ha convertido en una amenaza permanente para la paz social.

Una fuente de entero crédito señaló que muchos comunitarios conocen quiénes cometen los robos y quiénes presuntamente estarían vinculados al microtráfico, pero explicó que el temor a represalias impide que numerosas personas formalicen sus denuncias ante las autoridades.

Asimismo, comunitarios denunciaron que en la zona circulan versiones sobre la presunta complicidad de algunas autoridades, las cuales, según alegan, recibirían dinero para hacerse de la vista gorda frente a los hechos delictivos que se registran en estas comunidades, permitiendo que los malhechores operen con impunidad y continúen afectando la tranquilidad colectiva, incluyendo el presunto tráfico de sustancias que estaría golpeando a la juventud.

Residentes consultados expresaron que, en ocasiones, cuando algunos de estos individuos son detenidos, al poco tiempo regresan a las comunidades, situación que genera desaliento, temor y una profunda sensación de desprotección entre los habitantes.

Los comunitarios sostienen que esta situación no solo golpea la tranquilidad y la economía local, sino que también perjudica la imagen de la zona y ahuyenta a potenciales inversionistas, precisamente en un momento en que el Gobierno impulsa importantes proyectos para el desarrollo de Pedernales y toda la región.

“Yo sorprendí a una persona robándome varios ovejos y la dejé ir, porque si la llevaba ante la justicia, regresaba más rápido a la comunidad que yo a mi casa, paseándose con actitud burlona, como si nada hubiera pasado”, relató un ganadero.

“En otra ocasión, un individuo acompañado de un haitiano estaba dentro de mi propiedad. La situación fue muy tensa y le advertí que no volviera entrar a robar, porque nosotros no aguantamos más esta ola de delincuencia”, narró un agricultor.

Indicaron también que la inseguridad afecta el turismo, sector llamado a convertirse en uno de los pilares del crecimiento de la provincia, y amenaza con debilitar la confianza en iniciativas estratégicas vinculadas al impulso económico de la zona, incluidos los proyectos asociados al desarrollo de Pedernales, las expectativas generadas por las tierras raras y otras obras promovidas por el Estado.

A juicio de los denunciantes, mientras persista este ambiente de temor y acción delictiva, será más difícil que los esfuerzos orientados a dinamizar la economía regional produzcan los resultados esperados, ya que el desarrollo sostenible requiere seguridad, autoridad y confianza.

Frente a esta realidad, agricultores, ganaderos, productores y comunitarios hacen un llamado urgente a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a los organismos de seguridad para que actúen con firmeza, investiguen las denuncias, enfrenten a los responsables y garanticen la paz y la seguridad en estas comunidades fronterizas.