Fallece Chuck Norris, icónico actor y maestro de artes marciales

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El legendario actor y experto en artes marciales Chuck Norris falleció la mañana de este jueves, luego de ser hospitalizado de emergencia, informó su familia a través de la cuenta oficial de Instagram del artista.

Tenía a sus seres queridos a su lado y murió en paz, según el comunicado.

“Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz”, expresaron.

Según el medio especializado TMZ, Norris había sido ingresado de emergencia en un hospital de Hawái, aunque no se divulgaron detalles sobre las causas de su hospitalización.

La familia destacó que el protagonista de Delta Force vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, su disciplina y su bondad, inspiró a millones alrededor del mundo.

“Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos”, añadieron.

Sus seres queridos agradecieron las muestras de cariño y pidieron que se recuerde a Norris con alegría por todo lo que aportó.

Estrella de Hollywood

Chuck Norris fue una figura emblemática del cine de acción y las artes marciales, conocido por películas como The Way of the Dragon (1972), donde compartió escena con Bruce Lee, y por protagonizar la popular serie televisiva Walker, Texas Ranger (1993).

Además de su carrera en Hollywood, Norris se consolidó como un maestro de varias disciplinas marciales y como ícono de la cultura popular, ampliado por los conocidos Chuck Norris facts, frases satíricas y humorísticas que celebran su leyenda en internet.