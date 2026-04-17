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Precios de los combustibles del 18 al 24 de abril de 2026
El MICM informó que el Estado asumirá el 100% del alza de los combustibles para proteger a la población y la producción nacional.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano asumirá el 100% de las alzas en el mercado local, destinando RD$ 1,153.8 millones para subsidiar los combustibles durante la semana del 18 al 24 de abril de 2026.
Esta medida forma parte del Plan de Mitigación frente a los efectos de la crisis en Medio Oriente, orientado a preservar la estabilidad económica y proteger a las familias dominicanas ante la volatilidad de los mercados internacionales.
Este esfuerzo del Gobierno evita ajustes en el GLP, gasolina premium y regular, gasoil óptimo y regular. Esto como parte de los esfuerzos que realiza el Gobierno para proteger a la población más vulnerable de una posible escalada inflacionaria en los productos de consumo masivo y el transporte debido a la actual crisis global.
El subsidio por tipo de combustible asciende a RD$104.8 millones para el GLP; RD$415.2 millones al gasoil regular; RD$263.2 millones en gasoil óptimo; RD$233.9 millones a gasolina premium y RD$136.6 millones a la gasolina regular.
Para la semana del 18 al 24 de abril 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:
Gasolina Premium se venderá a RD$314.10 por galón mantiene su precio.
Gasolina Regular RD$294.50 por galón mantiene su precio.
Gasoil Regular RD$246.80 por galón mantiene su precio.
Gasoil Óptimo RD$266.10 por galón mantiene su precio.
Avtur RD$318.65 por galón baja RD$38.66.
Kerosene RD$360.00 por galón baja RD$41.90.
Fuel Oil #6 RD$182.98 por galón baja RD$12.90.
Fuel Oil 1%S RD$206.06 por galón baja RD$12.32.
Gas licuado de petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.
Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.
La tasa de cambio promedio semanal es de RD$60.44 de las publicaciones diarias del Banco Central.
El País
Taxistas rechazan aumento de combustibles
Randy Jiménez Batista