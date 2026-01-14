El Foro de Davos confirma la asistencia de Trump, Zelenski, Milei y Von der Leyen

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y sus homólogos de Ucrania (Volodimir Zelenski), Argentina (Javier Milei) y la Comisión Europea (Ursula von der Leyen) serán algunos de los líderes presentes en la nueva edición del Foro de Davos, que se celebra en el conocido destino de los Alpes suizos del 19 al 23 de enero, confirmó este martes la organización.

Trump viajará acompañado de la mayor delegación estadounidense nunca antes vista en el foro, con al menos cinco secretarios de la Administración, destacó el presidente y consejero del Foro Económico Mundial (WEF), Borge Brende, en la rueda de prensa de presentación de la 56ª edición.

La segunda economía mundial, China, estará representada por otra importante delegación encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng, añadió Brende.

La reunión "llega en el contexto geopolítico más complejo desde 1945", admitió el presidente de WEF, institución que organiza esta gran cita de líderes desde 1971, y que en esta ocasión ha decidido que el lema sea 'Espíritu de Diálogo'.

En un mundo con creciente confrontación y donde el multilateralismo está siendo puesto en duda, "el diálogo no es un lujo sino una necesidad", comentó Brende, subrayando que en esta edición habrá una presencia récord de jefes de Estado y de Gobierno, ya que por ahora 64 de ellos han confirmado su presencia.

Entre ellos estarán "seis de los siete líderes del G7" y habrá una destacada participación de regiones como Latinoamérica, señaló, al citar la asistencia entre otros de los presidentes de Colombia (Gustavo Petro) y Ecuador (Daniel Novoa), además de Milei.

Oriente Medio también estará bien representado, con la participación entre otros del presidente sirio, Ahmad al-Sharaa, así como de los primeros ministros de Catar y Líbano, o el príncipe heredero de Jordania.

El foro recibirá en total a unos 3.000 líderes económicos y políticos, incluyendo 1.700 representantes empresariales de 130 países, así como unos 60 ministros de Economía y Finanzas, una treintena de Comercio y otros tantos de Asuntos Exteriores.

En la cita alpina, uno de los primeros encuentros de líderes de cada principio de año, se abordarán "urgentes retos" como las tensiones geopolíticas en Irán, Gaza, Ucrania o Venezuela, subrayó el presidente de WEF.

No se olvidarán las cuestiones económicas, como el papel de la tecnología como motor de productividad, en un mundo en el que pese a las tensiones y la incertidumbre se espera este año un crecimiento superior al 3 %.