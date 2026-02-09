Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein, declara en Congreso de EE.UU. por los archivos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ghislaine Maxwell, la cómplice y colaboradora del pederasta Jeffrey Epstein durante décadas, comparece este lunes en el Capitolio a puerta cerrada, aunque se espera que se acoja a la Quinta Enmienda y no testifique para evitar autoinculparse, según explicó el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer.

Maxwell, que fue condenada a veinte años de cárcel por tráfico sexual de menores y otros cargos en 2021, cumple condena en una prisión federal de baja seguridad en Tallahassee, Florida, y comparecerá de forma remota en un momento clave en el desarrollo de la investigación parlamentaria sobre los documentos de Epstein.

Los miembros del Congreso pueden comenzar a revisar a partir de hoy las versiones sin censura de los archivos del delincuente sexual fallecido y que están en poder del Departamento de Justicia.

Los legisladores citaron a Maxwell para obtener más información sobre cómo funcionaba la trama de abuso sexual y los vínculos con personas conocidas.

En este sentido, una de las revelaciones de los últimos días apunta a que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, mantuvo relaciones comerciales y personales con Epstein de forma más profunda y "habitual" de lo que había reconocido hasta ahora, según se desprende de los archivos publicados por el Departamento de Justicia.

Los documentos revelaron que Lutnick intentó reunirse o llamar a Epstein varias veces desde 2005, incluso después de que se declarara culpable de conseguir una menor para la prostitución en 2008.

El representante Thomas Massie, republicano por Kentucky y líder en la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, pidió la renuncia de Howard Lutnick.

Preguntado por CNN si Lutnick debería testificar, Massie respondió: "No, simplemente debería renunciar".

Por otra parte, este domingo de publicó un video en el que varias víctimas de Epstein exigían al Gobierno de Donald Trump más transparencia.

En el video, publicado por el grupo Mundo Sin Explotación, se pide a la Fiscal General Pam Bondi que publique todos los archivos relacionados con las investigaciones sobre Epstein.