Giancarlo Dellagiovanna, nuevo nuncio en El Salvador, prestó servicios en República Dominicana

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El papa León XIV nombró este sábado al italiano Giancarlo Dellagiovanna nuevo nuncio, embajador pontificio, en El Salvador, informó el Vaticano en un comunicado oficial.

Dellagiovanna, arzobispo titular de Sistroniana, ocupaba hasta ahora la nunciatura en Burkina Faso, destino al que fue enviado por el papa Francisco en marzo de 2025.

El nuevo embajador pontificio de El Salvador nació en Pavía (norte de Italia) el 18 de septiembre de 1961 y fue ordenado sacerdote el 5 de junio de 1999 en la Diócesis de Tortona (Italia).

Licenciado en Derecho Canónico, ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 2005 y desde entonces ha prestado sus servicios en las nunciaturas apostólicas de México, República Dominicana, Italia y los Países Bajos.

Asimismo, desempeñó funciones en dos periodos distintos en la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano.