Gobierno de Cuba muestra disposición dialogar EEUU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Habana.- EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó ayer, jueves, la disposición de su Gobierno a dialogar con Estados Unidos, pero confirmó que prepara un plan de defensa y un paquete de medidas ante el “bloqueo energético” de Washington.

En una inusual comparecencia televisiva con medios oficiales y oficialistas cubanos y con estatales extranjeros de países aliados, Díaz-Canel reiteró que la isla “está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos” con el objetivo de construir “una relación entre vecinos civilizada” y de “beneficio mutuo”.

Formalmente, remarcó que sería desde una “posición de respeto a la soberanía y la autodeterminación” del país caribeño, sin “abordar temas” que, para el Ejecutivo de La Habana, se puedan “entender como injerencias”.

Sobre el contenido, afirmó que su Gobierno estaría dispuesto a abordar con Estados Unidos temas “migratorios, de seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, medioambientales (...) la colaboración científica”, entre otros.

Díaz-Canel no habló de negociaciones con Washington, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado en varias ocasiones que su administración está teniendo una negociación con el Gobierno cubano, incluso a alto nivel.

No es la primera vez que Díaz-Canel habla de que la isla está abierta al diálogo, en medio de la escalada de tensiones con el país norteamericano tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el bloqueo petrolero.

La operación militar estadounidense en Caracas representó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla.

Distintos expertos estiman que de los 110,000 barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30,000.

Trump dio otra vuelta de tuerca más a la presión sobre Cuba al firmar el 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles comerciales a todos los países que suministrasen petróleo a la isla. Díaz-Canel explicó también que Cuba ha iniciado un “plan de preparación para la defensa” ante la creciente agresividad de Estados Unidos. “Es un deber soberano ante una agresión prepararnos para la defensa”, puntualizó al mencionar “los planes y medidas”.