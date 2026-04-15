La magia del bolero unirá a Simón Olano y Diomary “La Mala”

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La fuerza del bolero y su eterno romanticismo serán los protagonistas de un espectáculo único que reunirá en un mismo escenario a dos grandes intérpretes de la música latinoamericana: el colombiano Simón Olano y la dominicana Diomary “La Mala”.

Bajo el título “Unidos por un Bolero”, esta presentación será un encuentro histórico entre Colombia y República Dominicana, el cual se realizará el 15 de mayo en Hard Rock Café de Santo Domingo.

Esa velada promete convertirse en una experiencia inolvidable para los amantes de este género, el cual ha marcado generaciones y todavía se mantiene en el gusto popular.

Por primera vez en la República Dominicana, ambos artistas se unen para ofrecer un espectáculo donde el bolero no solo se canta, sino también se cuenta, en una puesta en escena íntima y cargada de emociones.

El público podrá disfrutar de un recorrido musical y narrado por los boleros más emblemáticos de todos los tiempos, desde los clásicos inmortales que forman parte del cancionero latinoamericano, hasta esas joyas menos conocidas que mantienen viva la esencia del género.

Cada interpretación estará acompañada de anécdotas, historias y momentos que conectarán profundamente con el alma de los espectadores.

La elegancia y el romanticismo de Simón Olano, junto a la intensidad, el sentimiento y la identidad dominicana que caracterizan a Diomary “La Mala”, darán vida a una velada llena de bohemia, nostalgia y pasión.

“Unidos por un Bolero es una invitación a revivir recuerdos, celebrar el amor y el desamor, y dejarse envolver por la magia de un género musical que continúa conquistando corazones a través del tiempo”, expresó Diomary