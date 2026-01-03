Gobiernos de América Latina responden a la agresión militar de EE.UU. en Venezuela

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Gobiernos de América Latina comenzaron a pronunciarse tras las explosiones registradas en Caracas y otras regiones de Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro calificó como una “agresión militar” de Estados Unidos.

Horas después de los reportes de detonaciones y actividad aérea inusual, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó en Truth Social que su país llevó a cabo un ataque “a gran escala” en Venezuela y aseguró que Nicolás Maduro y su esposa fueron detenidos y sacados del país.

Reacciones regionales

• Colombia: El presidente Gustavo Petro expresó “profunda preocupación” por la escalada de tensión y llamó a la desescalada, exhortando a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos. Además, anunció medidas para proteger a la población civil y reforzar la seguridad en la frontera colombo-venezolana.

• Cuba: El mandatario Miguel Díaz-Canel denunció lo ocurrido como un “criminal ataque” y pidió una reacción urgente de la comunidad internacional. “Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada”, escribió en X.

• Argentina: Javier Milei, aliado de Trump y crítico de Maduro, celebró la captura del presidente venezolano con un mensaje en redes sociales: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”.

Estados Unidos había incrementado su presencia militar en el Caribe en los últimos meses, advirtiendo que podría producirse una ofensiva contra el gobierno de Maduro, al que acusa de vínculos con el narcotráfico.

En respuesta, el gobierno venezolano rechazó “la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América”, advirtiendo que los hechos amenazan la paz y estabilidad internacional, especialmente en América Latina y el Caribe.