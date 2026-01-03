Desde RD, una venezolana celebra la caída de Maduro y sueña con volver a casa: 'Gracias por abrirnos las puertas'

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

“Una alegría inmensa”. Así describe Maritza Quiroga, venezolana con casi seis años residiendo en la República Dominicana, lo que sintió al enterarse de la captura del mandatario Nicolás Maduroo y su esposa, tras una operación militar encabezada por Estados Unidos.

Para Quiroga, el arresto del líder venezolano representa una esperanza largamente esperada. Asegura que este hecho abre la posibilidad de volver a ver a su familia reunida y de pensar, por primera vez en años, en un regreso a su país.

“Es un pequeño logro. Todavía falta mucho, pero los venezolanos regresaremos a nuestra patria”, expresó con emoción.

Agradece a RD

Con sentimientos encontrados, la señora agradeció al pueblo dominicano por el respaldo brindado a la diáspora venezolana.

“A este pueblo le damos nuestra inmensa gratitud porque abrió sus puertas para nosotros. Nos hemos sentido como en casa, pero tendremos que retornar”, dijo.

Sobre el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos gobernará Venezuela mientras se produce una transición política, Quiroga considera que esa etapa sería temporal.

“No creo que haya una transición porque nosotros tenemos un presidente Edmundo Gonzáles y una vicepresidenta, María Corina Machado”, sostuvo.

Más temprano, Trump afirmó que, tras la captura de Maduro, su administración “va a gobernar” Venezuela hasta que se instale un proceso de transición política. Indicó que dicho proceso estaría encabezado por su equipo de seguridad, presentado durante una rueda de prensa en la que participó el secretario de Estado, Marco Rubio.

El mandatario estadounidense agregó que Rubio ya sostuvo una conversación con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como parte de los primeros contactos para iniciar el proceso político anunciado por Washington.

El operativo

El arresto de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, se produjo tras un operativo militar de gran escala ordenado por Trump y ejecutado en territorio venezolano. La misión, bautizada como “Absolute Resolve” (Resolución Absoluta), fue una operación encubierta que se desarrolló entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, luego de meses de preparación.

De acuerdo con informaciones oficiales, el operativo contó con la participación de más de un centenar de aeronaves y culminó con la captura del líder venezolano, quien será juzgado en Estados Unidos por cargos vinculados al narcotráfico, tras más de una década en el poder.