Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Estados Unidos
Atención

Por cierre del espacio aéreo tras ataques en Venezuela, cancelan 18 vuelos en el AILA

Enfrentando a la justicia

Aterriza en Nueva York el avión que transporta a Nicolás Maduro

El avión de Maduro aterriza en Nueva York. Comparecerá ante la justicia por narcoterrorismo

AME5394. LA GUAIRA (VENEZUELA), 03/12/2025.- Fotografía que muestra el avión de la aerolínea Eastern que transporta a los migrantes venezolanos provenientes de Phoenix, Arizona, aterrizando en el aeropuerto internacional, Simón Bolívar este miércoles, en Maiquetia (Venezuela). Un vuelo desde Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, con migrantes venezolanos provenientes de Phoenix, Arizona, el primero desde que el Gobierno de Nicolás Maduro informara de la reanudación de los vuelos de repatriación desde ese país, en medio de las tensiones por el despliegue militar ordenado por Washington en el Caribe. EFE/ Miguel Gutiérrez

AME5394. LA GUAIRA (VENEZUELA), 03/12/2025.- Fotografía que muestra el avión de la aerolínea Eastern que transporta a los migrantes venezolanos provenientes de Phoenix, Arizona, aterrizando en el aeropuerto internacional, Simón Bolívar este miércoles, en Maiquetia (Venezuela). Un vuelo desde Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, con migrantes venezolanos provenientes de Phoenix, Arizona, el primero desde que el Gobierno de Nicolás Maduro informara de la reanudación de los vuelos de repatriación desde ese país, en medio de las tensiones por el despliegue militar ordenado por Washington en el Caribe. EFE/ Miguel GutiérrezEFE

EFE EFE
Publicado por
EFE

Creado:

Actualizado:

En:

El avión militar Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido hoy por fuerzas estadounidenses en Caracas.

El mandatario venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.

Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

El presidente fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión. EFE

Sobre el autor
EFE EFE

EFE

tracking