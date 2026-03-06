Guerra en Oriente Medio: lo que ha pasado en las últimas horas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La séptima jornada de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán empezó con nuevos ataques sobre Teherán, Líbano y algunos países del golfo Pérsico, así como la advertencia de la Guardia Revolucionaria iraní de que su país está preparado para un «conflicto prolongado».

Teherán vivió una dura madrugada de bombardeos contra el centro de la ciudad que provocaron terror, pánico y llantos, en uno de los ataques más duros a la capital iraní.

Esto es lo último sobre el conflicto en Oriente Medio:

Atacado el búnker subterráneo de Jameneí en Teherán

El Ejército israelí dijo que sus fuerzas aéreas bombardearon «en el corazón de Teherán» el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní, Ali Jameneí, que seguía «constituyendo una importante infraestructura para los altos funcionarios del régimen».

Israel lanza un ataque «a gran escala» contra Teherán

Israel anunció también haber empezado una nueva oleada de ataques «a gran escala» contra Teherán. Varios medios iraníes reportaron fuertes explosiones en varios puntos de la capital.

A su vez, aseguró esta madrugada haber interceptado ataques provenientes de Irán y medios israelíes como el Times of Israel alertaron de inflitraciones de drones a lo largo de la madrugada, sin que se conozcan víctimas.

Irán advierte de una guerra prolongada

El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés), el general de brigada Ali Mohammad Naeini, afirmó que las ofensivas lanzadas hasta ahora solo han utilizado «una fracción» de las capacidades militares iraníes, según un comunicado recogido por la televisión local Press TV.

«Irán está preparado para una guerra larga para castigar al agresor», declaró Naeini, quien aseguró que Teherán desplegará en próximas fases del conflicto una nueva generación de armamento estratégico que aún no ha sido utilizado a gran escala en el campo de batalla, sin dar más detalles.

Mientras, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este viernes en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que China y Rusia «están apoyando políticamente y de otras maneras» a la República Islámica, sin especificar cómo

Misiles contra el Golfo

Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptaron varios misiles en su espacio aéreo. Las autoridades sauditas aseguraron que uno se dirigía a la base aérea Príncipe Sultán, mientras que las cataríes también dijeron haber frustrado un ataque con drones contra la base de Al Udeid en Doha, que alberga efectivos estadounidenses.

Beirut amanece con nuevos bombardeos

Durante la madrugada, nuevos bombardeos alcanzaron el sur y el este del Líbano además de los barrios periféricos en el sur de Beirut, la capital, según recogió la libanesa Agencia Nacional de Noticias (ANN).

El Ejército de Israel anunció una nueva oleada de ataques contra los suburbios meridionales de Dahiye, en Beirut, según un comunicado castrense que aún no aporta detalles.

EE.UU. asegura que los ataques iraníes disminuyen

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos indicó que los ataques de misiles balísticos de Irán se han reducido en un 90 %, mientras que los ataques con drones han bajado un 83 %. También afirmó haber atacado un buque portaviones de drones en Irán.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió el rendimiento militar de las fuerzas armadas de su país en Irán y pidió no preocuparse por lo que venga después. «Están diezmados durante un período de 10 años antes de que puedan reconstruirlo», dijo en una entrevista telefónica con ABC News.

India podrá comprar petróleo ruso

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó una exención temporal de 30 días para permitir que cargamentos de petróleo ruso varados en el mar sean vendidos a refinadores indios.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha hablado con una decena de líderes en las últimas horas, después de que el conflicto se extendiera al Índico con el derribo de un buque iraní por parte de un submarino estadounidense frente a costas de Sri Lanka.

Sri Lanka continúa este viernes, por tercer día consecutivo, el operativo, tras recuperar 84 cadáveres y hospitalizar a 32 supervivientes de los 180 pasajeros del barco torpedeado, mientras avanza en el desembarco de 208 tripulantes de una segunda embarcación de Irán intervenida en sus aguas.

El Congreso rechaza la resolución contra la guerra

El Congreso de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Donald Trump, que no solicitó autorización previa para el ataque, con un resultado de 212 a 219. La negativa se suma a la que el miércoles recibió la misma propuesta en el Senado y supone una victoria para Trump.

Las víctimas

El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano se eleva ya a 123 y el de heridos a 683, según el Centro de Operaciones de Emergencia libanés.

El número de fallecidos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado sube ya a 1.230, informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país.

Los servicios de emergencias de Israel cifran en 10 los muertos en el país a raíz de los ataques iraníes, además de 128 heridos.

Seis militares estadounidenses fallecieron en Kuwait desde el inicio de la guerra, donde también murieron dos soldados locales, un civil y una niña. En Emiratos Árabes Unidos se han registrado tres víctimas mortales y una en Baréin.