Bandas mataron 20, queman 500 casas centro Haití

En tanto, que el secretario de la OEA, Albert R. Ramdin, comenzó este martes una visita oficial de dos días a Haití

Muchos han tenido que dejar sus hogares. Archivo

Puerto Príncipe.- EFE

Cerca de una veintena de personas fueron asesinadas, casi 500 viviendas incendiadas y varios habitantes heridos de bala en un ataque perpetrado por las bandas del grupo 'Gran Grif' contra la localidad haitiana de Pont-Sondé, denunció ayer, martes, la ONG Le Collectif Défenseurs Plus.

El ataque perpetrado entre la noche del 29 y el 30 de noviembre obligó a familias enteras a huir y provocó el cierre de escuelas, según la organización, que denunció además que la falta de medidas preventivas y de respuesta oficial evidencia un profundo abandono estatal ante la expansión de las bandas armadas. La ONG advirtió que el derecho a la vida y a la protección sigue gravemente amenazado. Ante esta violencia, familias enteras han tenido que huir de sus hogares.

Llega secre de OEA.-

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, comenzó ayer una visita oficial de dos días a Haití para ofrecer su colaboración en varias aspectos de la realidad nacional, informó el Gobierno haitiano. 

