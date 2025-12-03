En el fin de semana
Bandas mataron 20, queman 500 casas centro Haití
En tanto, que el secretario de la OEA, Albert R. Ramdin, comenzó este martes una visita oficial de dos días a Haití
Puerto Príncipe.- EFE
Cerca de una veintena de personas fueron asesinadas, casi 500 viviendas incendiadas y varios habitantes heridos de bala en un ataque perpetrado por las bandas del grupo 'Gran Grif' contra la localidad haitiana de Pont-Sondé, denunció ayer, martes, la ONG Le Collectif Défenseurs Plus.
El ataque perpetrado entre la noche del 29 y el 30 de noviembre obligó a familias enteras a huir y provocó el cierre de escuelas, según la organización, que denunció además que la falta de medidas preventivas y de respuesta oficial evidencia un profundo abandono estatal ante la expansión de las bandas armadas. La ONG advirtió que el derecho a la vida y a la protección sigue gravemente amenazado. Ante esta violencia, familias enteras han tenido que huir de sus hogares.
Llega secre de OEA.-
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, comenzó ayer una visita oficial de dos días a Haití para ofrecer su colaboración en varias aspectos de la realidad nacional, informó el Gobierno haitiano.